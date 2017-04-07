Начались работы по строительству торгового центра «Akropole»

В Риге по адресу ул. Маскавас, 257, в полном объеме начались работы по строительству многофункционального торгового центра «Akropole».

Как сообщает агентство ЛЕТА, завершить строительство планируется к январю 2019 года, генеральный подрядчик проекта - строительная компания «Merks»

Общая площадь «Akropole» составит около 98 000 кв.м, из которых 9000 кв.м займут офисные помещения высокого уровня. В строительство «Akropole» будет инвестировано 100,2 миллиона евро.

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Генеральный подрядчик решил привлечь Литовскую компанию «Mitnija», которая уже прежде проводила работы по строительству торговых центров «Akropolis» в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.

Технический проект здания «Akropole» разработан архитектурным бюро «Sarma & Norde arhitekti».

С ноября 2016 года по март текущего года выполнялись предварительные строительные работы, включавшие в себя забивку свай.

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