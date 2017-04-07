В субботу жарко не будет, но серьезных осадков синоптики не обещают

В ночь на субботу Латвию пересечет холодный атмосферный фронт, в восточной части страны ожидаются небольшой дождь и снег.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер, температура воздуха опустится до -2..+3 градусов.

За фронтом придет воздух с низкой влажностью, поэтому в субботу ожидается повышенная пожароопасность, сообщает агентство ЛЕТА. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями не изменится и составит +5..+10 градусов.

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Ожидается частичная облачность. С запада приблизится теплый атмосферный фронт, который во второй половине дня на севере Курземе принесет небольшой дождь.

В восточных районах в субботу ожидаются порывы северо-западного ветра со скоростью до 13 метров в секунду.

В Риге в пятницу вечером возможен небольшой дождь, но в субботу ожидается сухая погода. Ночью порывы северо-западного ветра усилятся до 13 метров в секунду, а воздух остынет до +2 градусов. Днем будет дуть порывистый северо-западный ветер, а температура воздуха не превысит отметку в +8 градусов.