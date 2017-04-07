В Айзкраукле по-прежнему присутствуют легионеллы

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В водопроводных системах нескольких многоквартирных домов в Айзкраукле по-прежнему присутствуют бактерии, вызывающие легионеллез - сообщает Занда Бистере, старший специалист отдела общественных отношений Айзкраукльского края.

Муниципальное ООО «Lauma A» получило от Института безопасности продовольствия «BIOR» результаты анализа образцов воды, которые доказывают наличие бактерий, несмотря на все профилактические меры.

В шести из проверенных семи домов бактерии в водопроводе присутствуют, в том числе в доме на Лачплеша, 9, где легионеллезом заболел грудной ребенок.

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Ранее Русский TVNET сообщал, что в марте в Айзкраукле так называемой болезнью легионеров заразился новорожденный ребенок, а в соседнем Вильнюсе к этому времени от этого заболевания умерли уже три человека, в связи с чем, в столице Литвы была объявлена чрезвычайная ситуация. Результаты анализов, полученные от Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), подтвердили наличие в водопроводе многоквартирного дома в Айзкраукле бактерий, вызывающих легионеллез.

По информации самоуправления, легионеллез был подтвержден у ребенка, которому всего 13 дней от роду.

От других жильцов сигналов о заболевании не поступало. Бактерии были обнаружены как в подвальных трубах, так и в самой квартире, где проживала семья с новорожденным. Известно, что трое из больных легионеллезом обратились в медицинское учреждение уже за первые месяцы этого года, а также, в Риге была зафиксирована одна смерть, возможно, связанная с данным заболеванием.

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