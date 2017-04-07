Руководители Латвии выразили соболезнования пострадавшим в Стокгольме

Президент Латвии Раймонд Вейонис и Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич выразили соболезнования жертвам теракта в Стокгольме.

Президент Латвии Раймонд Вейонис в твиттере выразил соболезнования и назвал события в Стокгольме шокирующими. Свои соболезнования близким погибших выразила и спикер Сейма Инара Мурниеце.

«Трагично и печально, когда погибают невинные люди», - добавил премьер-министр Марис Кучинскис. Соболезнования выразил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

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На своей страничке в «Twitter» Ринкевич указал, что шокирован произошедшим в столице Швеции:

Twitter

Shocked by terrorist attack in #Stockholm, full solidarity and support to our Swedish friends, stay strong! Condolences to all affected 🇸🇪— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 7 апреля 2017 г.

Как ранее сообщал Русский TVNET в пятницу, 7 апреля, в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу. По данным Рейтерс со ссылкой на полицию, уже известно о 2 ( по неофициальным источникам о 5) погибших. Много раненых. Данные уточняются.





















































Aizvērt В Стокгольме в толпу врезался грузовик AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA







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