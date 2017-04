Руководители Латвии выразили соболезнования пострадавшим в Стокгольме

Президент Латвии Раймонд Вейонис в твиттере выразил соболезнования и назвал события в Стокгольме шокирующими. Свои соболезнования близким погибших выразила и спикер Сейма Инара Мурниеце.

«Трагично и печально, когда погибают невинные люди», - добавил премьер-министр Марис Кучинскис. Соболезнования выразил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

На своей страничке в «Twitter» Ринкевич указал, что шокирован произошедшим в столице Швеции:

Twitter

Shocked by terrorist attack in #Stockholm, full solidarity and support to our Swedish friends, stay strong! Condolences to all affected 🇸🇪— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 7 апреля 2017 г.