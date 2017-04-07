Очевидцы теракта в Стокгольме: люди разбегались каждый в свою сторону

 

Фото: AFP/Scanpix

Очевидцы трагических событий в Стокгольме рассказали агентству LETA об обстановке в центре столицы Швеции.

По словам латвийки Мары Страутмане, в момент, когда грузовик начал приближаться к торговому центру, все люди стали бежать кто куда, а вокруг разлетались различные предметы.

Сама женщина в тот момент находилась на главной пешеходной улице и направлялась в сторону старого города. «Я услышала необычный шум за спиной, люди разбегались каждый в свою сторону, вокруг разлетались всевозможные предметы. Люди моментально начали забегать в магазин и все друг другу помогали спрятаться» рассказывает очевидец.

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По ее словам, полиция на место событий прибыла моментально.

О произошедшем агентству LETA рассказал и другой латвиец, ставший очевидцем трагических событий. За минуту до теракта он был на втором этаже здания и говорил по телефону, поэтому самого инцидента не видел, но услышал сигнал пожарной тревоги и заметил, что происходит эвакуация.

«Люди моментально побросали вещи и начали быстро покидать магазин», — рассказал Риекстиньш.

«Скажу честно, мне абсолютно повезло», — сказал очевидец, добавив, что ему нужно попасть в аэропорт, чтобы вернуться в Ригу, но добраться до него из-за ограничительных мер безопасности трудно.

В Стокгольме в толпу врезался грузовик

Фото: В Стокгольме в толпу врезался грузовик0

Как ранее сообщал Русский TVNET, 7 апреля около трех часов дня в Стокгольме грузовик въехал в толпу на одной из оживленных центральных улиц города. По данным Reuters, погибли как минимум три человека. Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал инцидент терактом.

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