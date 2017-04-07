Пустующее здание Дома печати могут купить

 

Фото: LETA/Evija Trifanova

На здание Дома печати, которое входит в портфель компании «LASCO Investment» (дочернее предприятие АО «Латвияс кугьниециба») появился потенциальный покупатель, сказал в интервью агентству ЛЕТА председатель правления «Латвияс кугьниециба» (ЛК) Роберт Киркупс.

«На это здание у нас есть потенциальный покупатель. Возможно, даже два. Кроме того, есть люди, которые изучают собственность, поэтому я могу сказать, что даже этот объект будет продан. Это и вправду роскошный участок земли – площадью почти шесть гектаров в очень хорошем месте с видом на Даугаву, с хорошей инфраструктурой, недалеко от аэропорта, недалеко от старого города. Если кто-то купит собственность и будет готов вложиться в нее, это станет очень хорошим проектом, но надо считаться с тем, что на его реализацию понадобится 5-10 лет», - сказал Киркупс.

Также он добавил, что идет напряженная работа над продажей всего портфеля «LASCO Investment». «Мы надеемся, что в течение ближайших месяцев получим хорошие новости. Вместе с тем, надо признать, что надежды мы питаем уже примерно год. Мы действительно говорим с реальными покупателями, поэтому я надеюсь, что в этом финансовом году мы продадим всю собственность, какую только возможно продать», - сказал председатель правления ЛК.

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В прошлом году оборот концерна ЛК составил 90,68 млн евро, что на 8,6% больше, чем в 2015 году. В свою очередь убытки концерна выросли в 3,6 раза - до 20,98 млн евро.

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