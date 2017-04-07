Tallink в пятницу откладывает рейсы из Стокгольма в Таллинн, Ригу и Хельсинки

Судоходная компания Tallink в пятницу по крайней мере на полчаса откладывает рейсы из Стокгольма в Таллинн, Ригу и Хельсинки, чтобы дождаться всех пассажиров, добирающихся к причалам из центра шведской столицы, сообщил пресс-секретарь компании руководителя подразделения безопасности Tallink Grup Арманда Сымера.
«В случае, если суда задержатся с выходом не больше, чем на 30 минут, они придут в пункты назначения по графику, и назавтра [в субботу] отправления состоятся по графику»,- сообщил Сымер.
Пассажиров, которые заходят внести изменения в билеты или аннулировать билеты, предприятие просит позвонить в центр обслуживания Tallink.
Как ранее сообщал Русский TVNET, 7 апреля около трех часов дня в Стокгольме грузовик въехал в толпу на одной из оживленных центральных улиц города. По данным Reuters, погибли как минимум три человека. Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал инцидент терактом.Еще по этой теме