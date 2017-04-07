Tallink в пятницу откладывает рейсы из Стокгольма в Таллинн, Ригу и Хельсинки

Паром компании «Tallink Grupp»
 

Паром компании «Tallink Grupp». Фото: Edijs Pālens /LETA

Судоходная компания Tallink в пятницу по крайней мере на полчаса откладывает рейсы из Стокгольма в Таллинн, Ригу и Хельсинки, чтобы дождаться всех пассажиров, добирающихся к причалам из центра шведской столицы, сообщил пресс-секретарь компании руководителя подразделения безопасности Tallink Grup Арманда Сымера.

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«В случае, если суда задержатся с выходом не больше, чем на 30 минут, они придут в пункты назначения по графику, и назавтра [в субботу] отправления состоятся по графику»,- сообщил Сымер.

Пассажиров, которые заходят внести изменения в билеты или аннулировать билеты, предприятие просит позвонить в центр обслуживания Tallink.

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Как ранее сообщал Русский TVNET, 7 апреля около трех часов дня в Стокгольме грузовик въехал в толпу на одной из оживленных центральных улиц города. По данным Reuters, погибли как минимум три человека. Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал инцидент терактом.

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