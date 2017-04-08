ПБ: уровень террористической угрозы в Латвии остается низким

Ilustratīvs foto
 

Ilustratīvs foto. Фото: Ieva Čīka / LETA

Сегодняшняя трагедия в Стокгольме, которую, вероятно, надо расценивать как террористический акт, не является достаточным основанием для повышения уровня террористической угрозы в Латвии, заявили в Полиции безопасности (ПБ).

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Таким образом, уровень террористической угрозы в Латвии остается низким.

ПБ следит за развитием событий и поддерживает контакты с иностранными партнерами. «В данный момент в распоряжении ПБ нет информации, которая свидетельствовала бы о необходимости повысить уровень террористической угрозы в Латвии», - сказали в учреждении.

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В случае необходимости ПБ проведет в Латвии превентивные меры.

Сегодня в Стокгольме в супермаркет на улице с интенсивным потоком пешеходов врезалась грузовая машина, убив по крайней мере пять человек. Сообщается также о раненых.

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