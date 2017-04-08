Предпасхальная неделя особого тепла не обещает

По нынешним прогнозам, в пасхальные выходные в Латвии погода будет дождливой и прохладной, свидетельствует прогноз «Global Forecast System». Самым теплым днем следующей недели обещает стать понедельник, когда воздух днем прогреется до +15+16 градусов, но при этом будет дуть порывистый ветер и временами возможен дождь. Начиная со вторника, станет значительно прохладнее: дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +6+9 градусов, а в ясные ночи возможны заморозки.

В воскресенье, 9 апреля, погода также будет пасмурной, осадков не предвидится. Температура воздуха составит от +6 до +9 градусов. Ветер слабый: 3-4 м/с. Медицинский тип погоды: 2 — благоприятный.

В понедельник в первой половине дня небо прояснится, южный ветер усилится до 9-16 м/сек, местами - до 19 м/сек. Воздух прогреется до +15+16 градусов. К вечеру облачность увеличится и местами возможен кратковременный дождь.

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Сильный порывистый ветер сохранится и во вторник. Временами ожидается небольшой дождь. Дневная температура воздуха опустится до +8+9 градусов. В среду ветер ослабеет до 9-13 м/сек, но днем будет прохладно: столбик термометра не поднимется выше +7 градусов. Временами пройдет дождь.

Во второй половине следующей недели настоящего тепла тоже не ожидается: в четверг и пятницу вероятны дожди, дневная температура воздуха будет держаться в пределах +6+9 градусов, ночная - плюс 1-3 градуса. Местами возможны заморозки.

В прошлом году на Пасху, 27-28 марта, было солнечно и тепло, до +15 градусов. В 2013 году на Пасху в Латвии была метель, в северных и восточных районах лежал снег.