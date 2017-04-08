Перестройка Островного моста: закончат еще не скоро

 

Фото: LETA

Проектирование второй очереди реконструкции Островного моста завершится в июне 2017 года, и сразу же будет объявлен конкурс на строительство. Саму же реконструкцию планируют закончить к 2019 году, сообщила представитель департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола.

Соглашение, подписанное в феврале 2017 года, предусматривает выделение на проект средств из Европейского фонда сплочения, - сообщает LETA.

Во второй очереди будет построен путепровод через ул. Краста, путепровод на Луцавсале, эстакады на Закюсале, мост через Биекеньгравис в верхнем течении, эстакада через Биекеньгравис и подъездные пути на всем комплексе моста. Планируется построить путепровод через ул. Маза Краста, туннель на ул. Маскавас, заезд на кольцо Мукусалас до ул. Карля Улманя и Баускас. Также будет построена дополнительная полоса на съезде с моста на ул. Мукусалас, перестроены и обновлены существующие полосы.

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