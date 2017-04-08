«Ventspils nafta»: инженеров катастрофически не хватает

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr.com/Southern Arkansas University

Предприятия группы «Ventspils nafta» (VN) испытывают трудности с набором инженеров, рассказал агентству ЛЕТА председатель правления VN Роберт Киркупс.

"Ventspils nafta terminаls" и "LatRosTrans" страдают от этого. У нас есть хорошие специалисты,

но они стареют, хотят идти на пенсию, а заменить их молодыми и хорошо обученными инженерами нелегко.

Предприятия находятся сравнительно далеко от Риги, и это еще одна причина", - сказал он.

На вопрос, способна ли система образования Латвии в настоящий момент готовить необходимых работников, Киркупс ответил, что рынок таких специалистов глобальный, и приходится конкурировать с зарубежными предприятиями. «Так что вопрос не только в том, сколько и каких специалистов готовят латвийские вузы,

но и в том, можно ли их удержать в Латвии», - добавил руководитель VN.

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Он отметил также, что концерну «Латвияс кугниециба» (ЛК) трудно найти обслуживающий персонал из Балтии. На судах есть персонал и офицеры из Латвии, Литвы, Эстонии, Украины и Белоруссии. На судах, находящихся в техническом управлении ЛК, есть обслуга и с Филиппин.

«Это тяжелая работа, и молодые люди не всегда хотят идти в море.

Либо пробуют, а потом решают, что будут заниматься чем-то более легким на берегу», - сказа Киркупс.

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