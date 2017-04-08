«Сегодня на границе с Россией какой-то кошмар!»

«То, что сегодня творится на латвийско-российской границе в пропускном пункте Терехово - это какой-то кошмар!», - так описывает создавшиеся автмобильные очереди журналист Русского TVNET.

«Мы стоим сейчас за Зилупе. Впереди нас штук тридцать легковушек, за нами скоро будет столько же», - пишет наша коллега.

По ее словам, очередь почти не продвигается: «Стоим уже час и двинулись вперед на 2-3 машины».

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Очередь фур тоже очень большая, но «некоторые - уверенно проходят вперед по встречке, видимо у них все схвачено… За час шесть-семь штук прошли вне очереди». Как выяснилось, фуры проезжают вне очереди на парковку перед шлагбаумом.

"Некоторые фуры уверенно проходят вперед по встречке, видимо у них все схвачено". Фото: Русский TVNET

Как сегодня сообщается на странице Службы госдоходов (VID), 8 апреля очередь из грузовых автомобилей на латвийско-российской границе в Терехово состоит из 240 единиц, за последний час проехало 250, примерное время ожидания - 23 часа.

А вот про «лекговушки» информация вполне обнадеживающая, даже радужная. По данным VID, в очереди...ноль машин, а за последний час проехало аж 93 транспортных средства. Время ожидания - ноль часов.

Кому бы вы поверили, уважаемые читатели, - свидетельству очевидца и его фотографиям или официальной информации VID?

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