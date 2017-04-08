Они поверили и вернулись в Латвию, но часть планирует уехать снова. Навсегда

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: flickr.com/marc cornelis

По данным проведенного Центром изучения диаспоры и миграции Латвийского университета при поддержке МИД исследования «Возвращение в Латвию», четверть реэмигрантов, скорее всего, не останутся в Латвии. Каждый пятый из опрошенных не мог сказать, где будет жить через год.

Как свидетельствуют полученные результаты, 8% реэмигрантов планируют частично жить в Латвии и частично за границей, а половина через год видит себя в Латвии, - сообщает LETA.

Планируют уехать те реэмигранты, которые сейчас

«с трудом сводят концы с концами», а также те, у кого за границей подобных проблем не было.

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Нелатыши изъявиляют желание уехать чаще. Кроме этого планируют покинуть страну люди, у которых были сложности с адаптацией в Латвии и те, кто жил за границей более чем в двух странах.

Мужчины чаще, чем женщины, хотят покинуть Латвию, а желание остаться растет с возрастом, поскольку молодежь более мобильна. Также чаще хотят остаться реэмигранты, имеющие несовершеннолетних детей, и те, кто получал высшее образование только в Латвии.

Больше стремятся остаться реэмигранты, которые вернулись из Великобритании, России и других республик бывшего СССР. Желание остаться в Латвии сильнее у тех, кто долго прожил за границей.

Как уже писал Русский TVNET, эмигрировавшие за границу латвийцы возвращаются на родину, потому что скучают по друзьям, семье и Латвии в целом.

Согласно тому же исследованию «Возвращение в Латвию», сравнительно небольшая часть респондентов вернулась в Латвию по причинам, связанным с работой или бизнесом. Это в основном высокообразованные люди, особенно те, кто получил образование за границей. Увеличилось число реэмигрантов, вернувшихся в Латвию из-за ухудшившегося здоровья.

Реэмигранты, вернувшиеся в Латвию по меньшей мере год назад,

лучше интегрированы в рынок труда, чем жители Латвии в среднем, и не только чаще трудоустроены, экономически активны или самозаняты,

но и получают более высокую зарплату.

Они возвращаются в Латвию с полученными за границей образованием, опытом работы и в целом более компетентны, что ценится работодателями. Полученный за границей опыт чаще способствует карьерному росту и повышению зарплат у мужчин, чем у женщин, преимущественно у специалистов высокой квалификации, работающих в отраслях услуг.

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