Как в Риге прошел тотальный диктант по русскому языку

В этом году на главной площадке – в актовом зале Балтийской Международной Академии – по итогам подсчёта работ было зафиксировано 186 участников. Примерно третья часть людей, написавших диктант – молодёжь и дети школьного возраста, - собщают организаторы мероприятия.

В роли «диктатора» (этот термин прижился в обиходе координаторов Тотального диктанта по всему миру) выступил доктор филологии учитель русской словесности Пушкинского лицея Андрей Георгиевич Ефремов, который читает текст диктанта уже во второй раз (впервые – в 2015 году).

Большая часть тех, кто посетил Тотальный диктант, делают это уже не первый раз. Участники с энтузиазмом делились впечатлениями после сдачи работ. Кто-то отмечал, что хочет просто проверить свою лингвистическую компетентность, другие пришли на акцию, поскольку хотят почувствовать единение со всеми участниками мирового диктанта по русскому языку независимо от страны проживания, а третьих интересовали призы, которые предоставляет культурно-просветительский фонд «Татьяна Жданок – русской школе».

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В 40-й средней школе, расположенной в центре Риги, наблюдался аншлаг: было задействовано 6 помещений.

Несмотря на необходимость предварительной регистрации, число участников в этом учебном заведении достигло 165 человек. Примечательно, что в некоторых аудиториях диктант читали педагоги, которые не имели отношения к преподаванию русского языка. Они готовились заранее и были довольны приобретённым опытом.

72-я средняя школа, которая находится в Кенгарагсе, приняла у себя 41 участника, преимущественно тех, кто живёт по соседству. Итого в Риге диктант написали 392 человека.

Второе место после Риги занимает латгальский город Резекне, где проверить грамотность пришёл 41 человек. Резекненский координатор Александр Климов отмечает, что это очень хороший результат для города-дебютанта. В Даугавпилсе местное отделение Русской общины Латвии (Виенибас 17) распахнуло свои двери для 34 участников.

В Елгаве 32 человека пришли в одноименную гостиницу для написания диктанта. В Валмиере координатор Лидия Фёдорова сообщила о 28 участниках Тотального диктанта. Вентспилс привлёк 21 желающего проверить свою грамотность. В Олайне число участников составило 14 человек, а в Краславе – 4.

В целом число участников по всей стране выросло на 100 человек по сравнению с прошлым годом и составило 566 человек.

В течение двух недель филологами-русистами по всей Латвии будет осуществляться проверка работ. Свои результаты участники смогут посмотреть в условиях анонимности и конфиденциальности, зайдя на универсальный сайт Тотального диктанта (totaldict.ru) и заполнив небольшую анкету, в которой надо будет максимально точно (как на бланке участника) ввести свои координаты (имя и фамилию, возможно, псевдоним) и кодовое слово, чтобы получить доступ к информации.

По итогам проверки будут выявлены победители, а все без исключения участники получат приглашение на церемонию награждения (конец апреля – начало мая), где смогут получить свои работы, а также обратиться к филологам за консультацией по поводу орфографических и пунктуационных особенностей текста диктанта. Отличники Тотального диктанта по всей Латвии получат призы, а наиболее грамотные участники по традиции отправятся в культурно-ознакомительную поездку в Брюссель или Страсбург, предоставленную фондом «Татьяна Жданок – русской школе».

Сообщаем, что мы решили продлить конкурс литературных сочинений «О русском языке с любовью» ровно на одну неделю (до 16 апреля включительно). Темы:

1. Тотальный диктант всей семьёй: наш опыт.

2. Русский язык, великий и могучий. «Русский язык — язык, созданный для поэзии, он необычайно богат и примечателен главным образом тонкостью оттенков». — П. Мериме.

3. Мой первый учитель русского языка. С любовью.

4. Почему я принимаю участие в Тотальном диктанте или собираюсь принять? Что мне даёт/даст участие в Тотальном диктанте?

5. «Без грамматической ошибки я русской речи не люблю», или всё-таки «Грамотное письмо – наше богатство»?

6. Русская литература как самая нравственная литература в мире.

7. Язык как история народа и зеркало цивилизации. «Язык народа — лучший, никогда не увядающий и вечно вновь распускающийся цвет всей его духовной жизни» — К.Д. Ушинский.

Авторы самых оригинальных и наиболее грамотно написанных работ получат призы независимо от их результата в Тотальном диктанте.

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