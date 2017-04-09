Ход котом: пушистый пиар сделал Ушакова известным за пределами Латвии

Нил Ушаков
 

Нил Ушаков. Фото: Evija Trifanova / LETA

«То чувство, когда ты ищешь статьи про Латвию в иностранных СМИ и десять раз находишь Ушакова с котиком», - пользователи соцсетей рассказывают о своих интернет-приключениях.

Пользователи тут же отметили, что ход котом - это верный ход, кому же не нравятся усатые-полосатые? Сплошное мимими.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Thirsty Cat Doesn’t Give A Heck About Interrupting Mayor’s Big Interview

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Напомним, о каком ушистом пиаре идет речь. Мэр Риги Нил Ушаков в прямом эфире отвечал на волнующие многих рижан вопросы, когда в камере оказался кот, причем не официальный думский Кузик или Мурис, а Думка.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Adorable moment cheeky cat steals the show from Russian mayor as he attempts to address the nation

Видео

Котяра пришел попить из кружки градоначальника, но был согнан со стола. Однако, видео набирает в сети популярность.

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