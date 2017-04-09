Школьников будут учить, как защититься в случае ядерной атаки

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Scanpix/Reuters

Разработанный Министерством обороны проект программы военной подготовки в школах предусматривает, что школьники будут изучать принципы действия оружия массового поражения и средства защиты от него.

Школьников планируется ознакомить с принципами действия ядерного, радиоактивного, биологического и химического оружия, а также с мерами индивидуальной и коллективной защиты в случае их применения.

В рамках программы военной подготовки школьники будут изучать виды мин и взрывчатых веществ, обучаться тому, как действовать, оказавшись на минном поле. Также учащимся необходимо будет усвоить требования безопасности при обращении с оружием и взрывоопасными предметами.

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Военная подготовка предусматривает изучение правил выживания в полевых условиях - школьников будут учить, как добывать огонь и воду.

Планируется также обучать молодежь ориентированию на местности, стрельбе из пневматического, малокалиберного и автоматического оружия.

Как сообщалось, рабочая группа Министерства обороны и Министерства образования и науки предлагает ввести уроки военной подготовки в школах как один из обязательных предметов по выбору.

В основной школе тематику обороны государства планируется интегрировать в другие предметы - социальные знания, историю и спорт. В содержание образования в 1-9-х классах ее предполагается постепенно вводить в течение четырех лет начиная с 2018 года.

В средней школе военная подготовка станет одним из шести обязательных предметов по выбору, и на этом этапе обучения школьники уже будут осваивать практические военные навыки, в том числе обращение с оружием. В средних школах новый предмет планируется вводить с 2020-2021 гг.

В рамках этого предмета учащиеся будут осваивать такие знания, как требования международного военного законодательства и обязанности солдат, знакомиться с ролью армии в защите государства, осваивать такие практические тактические навыки, как преодоление препятствий, добывание огня, стрельба и ведение боя, совершенствовать свою физическую подготовку.

Глава Министерства обороны Раймонд Бергманис заявил, что уроки военной подготовки необходимы, чтобы каждый житель страны знал, как действовать в случае кризиса, кроме того, Латвии нужно стремиться к всеобъемлющему пониманию национальной обороны. «Мы призываем изменить парадигму мышления о гособороне с представления о том, что воевать может только солдат с оружием в руках при поддержке сил союзников, к уверенности в том, что каждый патриот страны может внести неоценимый вклад в защиту государства», - подчеркнул министр.

По словам Бергманиса, после освоения начальной военной подготовки в школах молодежь могла бы зачисляться в резерв армии. Деятельности организации яунсаргов в настоящее время недостаточно для того, чтобы воспитать в молодежи патриотизм и навыки защиты государства.

На сегодняшний день добровольно военная подготовка преподается в 18 школах, по этому предмету обучаются около 360 школьников.

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