Разъяренная лосиха загнала мужчину на дерево

 

Фото: AP/Scanpix

На днях Яанус Мюур из Эстонии совершад вечернюю пробежку в лесу вместе с собакой и спас залезшего на дерево мужчину, которого загнал туда лось, пишет Lääne Elu.

Мужчина, которому на вид было лет 50, забрался на дерево, чтобы спастись от лосихи. Животное вместе с лосятами стояло рядом с деревом на беговой дорожке и не думало двигаться с места.

На крики людей, занимавшихся поблизости тренировкой, лосиха не реагировала. Но лай собаки все же в конце концов ее отогнал.

«Спасенный облегченно вздыхал, радуясь, что теперь может пойти домой. Сказал лишь, что безумная история»,

- рассказал Мюур.

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Насколько ему известно, эту лосиху видели здесь и раньше. По оценке Мюура, соответствующие чиновники должны всерьез заняться этим вопросом. «Она ведь на собак нападает, пугает детей. А что будет, если лягнет? - спрашивает Мюур. - Я за то, чтобы специалисты по окружающей среде оценили связанные с животным риски и перевезли его по возможности куда-нибудь в другое место».

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