Что делают рабочие с машиной, если она мешает ремонту дворов

Во многих рижских дворах кипит работа - строители меняют асфальтовое покрытие. И если пешеходы преодолеват полосу препятствий на пути к родному подъезду, стараясь не испортить обувь, то рабочие решают более сложную задачу - им часто мешают машины, оставленные жильцами.

О том, что во дворе жилого дома предстоит ремонт, жильцов заранее извещают объявлениями на подъездах. Позже на территории появляются дорожные знаки, информирующие водителей.

Но, видимо, не все умет читать. И тогда строители вынуждены сами решать автомобильную проблему, ведь они работают по плану.

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На днях пользователь соцсети опубликовал видео, заснятое из окна квартиры в Плявниеки. На нем видно, как дорожники передвигают авто.

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Вот, наверное, удивился водитель, когда вернлся и обнаружил машину совсем в другом месте, а не там, где оставлял ее.

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