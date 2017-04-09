В «Гайльэзерс» с военных учений доставлены три американских солдата

Ilustratīvs foto
 

Ilustratīvs foto. Фото: Edijs Pālens / LETA

Сегодня с учений, которые проходят на Адажском полигоне, в больницу доставлены три американских солдата, сообщил агентству ЛЕТА представитель Министерства обороны Каспар Галкин.

Военнослужащие надышались испарениями, которые возникли в процессе учений.

Солдаты были доставлены в больницу «Гайльэзерс».

После обследования двое из них отпущены обратно на базу, а один оставлен в больнице для дополнительного осмотра.

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Подразделения армии США в порядке ротации находятся в Латвии с 2014 года.

В этом году в Латвии предусмотрено несколько международных военных учений, в том числе «Saber Strike». Летом в целях укрепления безопасности в Балтийском регионе в Латвии в полном объеме будет размещен международный батальон НАТО под руководством Канады.

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