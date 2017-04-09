В понедельник ждем новый температурный рекорд

В понедельник в Латвии усилится ветер, а температура воздуха может подняться до +18 градусов.

Завтра ожидается порывистый южный, юго-западный ветер - от 12 метров в секунду в Латгале до 22 метров в секунду на севере Курземе. Погода будет преимущественно солнечной, вечером в Курземе возможен небольшой дождь.

Температура воздуха в ночь на понедельник составит +2..+6 градусов, днем - от +14 до +18 градусов.

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В Риге в понедельник будет сухая и преимущественно солнечная погода, ветер порывами достигнет 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +5, днем - +17 градусов.