Синоптики «обрадовали»: на Пасху возможен снег

 

Фото: AP/ScanPix

Как на этой рабочей неделе, так и на пасхальных входных через Латвию пройдут несколько обширных зон облаков и осадков, которые на большую часть территории страны принесут дождь, а в отдельные дни даже снег, сообщает агентство ЛЕТА.

В понедельник будет тепло и ветрено, в Курземе объявлено оранжевое предупреждение о порывах южного, юго-западного ветра до 21 метра в секунду.

В последующие дни будет гораздо прохладнее и облачнее, временами будут идти дождь и снег. В начале недели порывистый ветер будет дуть по всей Латвии, но во второй половине недели он сохранится лишь местами, главным образом на побережье. Температура воздуха ночью опустится до +1..+6 градусов, а днем не будет теплее +4..+9 градусов.

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Согласно нынешним прогнозам, в конце недели в Латвию продолжат поступать холодные воздушные массы, поэтому ожидается богатая на осадки погода, возможен и снег. Температура воздуха продолжит понижаться, и в ночное время в отдельных местах она может опуститься на пару градусов ниже нуля градусов. При этом днем не будет холоднее, чем несколькими днями ранее.


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