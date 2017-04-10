Внимание, ограничения движения! По всей Латвии начались ремонты дорог

На многих автодорогах Латвии продолжаются ремонтные работы, в связи с чем водителям придется считаться с ограничениями в движении, сообщает агентство ЛЕТА.

Так, сегодня возобновляются работы на региональном шоссе Кекава-Скайсткалне на участке от Барбеле до границы Литвы. Движение там регулируется светофорами.

Кроме того, начинаются ремонтные работы на участке Валмиерского шоссе в Валке. Там водителям необходимо считаться с дополнительными 20 минутами в пути.

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Введены ограничения и на Вентспилсском шоссе, где строительные работы ведутся на трех участках - в Бабитском крае, в Юрмале на мосту через Лиелупе и за ним, а также на протяженном участке в Тукумсском крае. Движение на этих участках регулируется светофорами, введены ограничения скорости. Предприятие «Латвияс валстс цели» отмечает, что при интенсивном потоке там возможны заторы, поэтому водителям рекомендуют выезжать заранее.

Ремонтные работы проводятся также на автодороге Резекне-Даугавпилс на 12-километровом участке от Даугавпилса до Медуми, где движение регулируется светофорами. Для проезда по этому участку требуется примерно час.

Ограничения из-за ремонта введены на автодороге Резекне-Лудза, на мосту через Тирзу, на трассе Смилтене-Велена-Гулбене, на путепроводе возле Плявиняс на Даугавпилсском шоссе и на дороге к Рижской ГЭС со стороны Саласпилса.

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