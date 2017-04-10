Получить гражданство РФ станет еще проще

Россия еще больше смягчает условия получения гражданства для соотечественников и носителей русского языка ради того, чтобы способствовать их переселению на историческую Родину. Сейчас на рассмотрении Госдумы РФ находится законопроект об упрощенном порядке предоставления гражданства России бывшим гражданам СССР и их потомкам. Упрощение процедуры получения российских паспортов уже одобрил комитет по делам национальностей, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

В России уже три года действует закон об упрощенном порядке получения российского гражданства бывшими гражданами СССР. Как напомнил в беседе с радиостанцией правозащитник и председатель комиссии по миграционной политике РФ Евгений Боров, принятию закона предшествовало президентское послание.

«Еще четыре года назад было послание президента с тем, чтобы упрощенный порядок приобретения российского гражданства установить тем, кто наиболее духовно, культурно, демографически близок к России. И вот на них он и направлен », — отметил Бобров.

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Впрочем, на поверку оказалось, что закон не работает: на пути получения российского гражданства выстраивается непреодолимая цепь бюрократически преград. Даже при всем горячем желании, по существующей упрощенной схеме получить российский паспорт удалось совсем немногим бывшим соотечественникам.

Цифры говорят сами за себя: из 200 тысяч запросов от украинцев на получение российского гражданства, по программе носителей русского языка его получили только 24 человека.

Как рассказал депутат от «Единой России» и разработчик поправок к закону о гражданстве Константин Затулин, он и другие законодатели именно поэтому и выступили с инициативой устранить изъяны правового регулирования.

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«Мы не открываем никакой Америки в российском законодательстве. Принципиально вопрос о том, что соотечественникам, имевшим отношение к Советскому Союзу, к Российской Империи, надо на льготных условиях давать гражданство — политически был решен. Он не был решен с точки зрения технологии так, как нужно, и вот этом мы хотим исправить», — пояснил политик.

Главное предложение депутата Затулина — отказ от требования о предоставлении документа о выходе из гражданства другого государства. Действие прежнего паспорта не должно прекращаться до момента получения паспорта РФ. Таким образом, человек не окажется в правовом вакууме.

«Если человек собирается переехать в Россию и хочет отказаться от латвийского гражданства и получить российское, то он сначала должен отказаться от гражданства Латвии, и представить справку от латвийского государства, что он негражданин Латвии. Но Латвия, как и Эстония и Украина, не дают такой справки, требуя взамен справку от России, что она этих людей обязательно примет в гражданство. А поскольку Россия такой справки тоже не выдает, то человек зависает между небом и землей»,

— рассказал Затулин.

В России не скрывают, что закон о гражданстве упрощается ради украинцев.

Желающих — много, а получить гражданство они не могут.

Политолог Карлис Даукшт уверен, что решение упростить процедуру получения российского гражданства для бывших соотечественников было принято с учетом политических интересов России.

«Я думаю, это было принято в связи с событиями на границах России. Этот законопроект направлен на то, чтобы, может быть, более четко определить для некоторых категорий жителей их возможности, их привязку к каким-то, может быть, проектам в России, и поэтому здесь есть политическая подоплека, которая, наверное, более известна только российскому истеблишменту», — предположил политолог.

В свою очередь публицист и председатель европейского русского движения в Латвии Игорь Ватолин и вовсе предрекает крымский сценарий при раздаче всем желающим российского гражданства.

«Это то, что негражданам посулят, если они перейдут в гражданство РФ по облегченной схеме, просто написав заявление в российское посольство. Если за этим будут стоять реальные какие-то льготы, моральное одобрение первого лица, материальная поддержка, — я думаю, достаточно большое число нынешних неграждан этим могут воспользоваться. И тогда граждане России и защита их интересов — это вполне нормальный сюжет для вмешательства в дела соседнего государства», — сказал Ватолин.

Тем временем депутат и представитель комиссии по миграции и сплочению общества Андрей Юдин считает, что сегодня вопрос получения гражданства России для латвийцев неактуален.

«Россия суверенная страна и самостоятельно решает, и самостоятельно решает, кому давать гражданство и на каких условиях. Это право суверенного государства.

Если такая возможность появится у латвийских жителей, я не думаю, что многие будут пытаться ей воспользоваться. По той простой причине, что выбирая российское гражданство, эти люди потеряют латвийское. Много ли таких людей? Ну, не знаю, я думаю, что не очень много.

Те, кто хотят иметь только российское гражданство, могут его получить. Может быть, в отношении каких-то других стран это более актуально. Для Латвии я не думаю, что это вызовет какие-то серьезные последствия», — считает Юдин.

Впрочем, в самой России тоже пока нет единства в вопросе принятия поправок, упрощающих процедуру получения гражданства страны. Правозащитники, общество и законодатели выступают «за» — дескать, стране и экономике нужны новые люди. А вот силовики категорически выступают против. По словам директора Института политических исследований РФ Сергея Маркова, с учетом возросшей террористической угрозы с востока, один только тест на знание русского языка здесь не поможет.

«В российском обществе есть очень большое давление на власти, чтобы предоставить гражданство тем нашим, по большому счету, людям, которые в результате распада страны оказались в других независимых государствах. Большинство из них — этнические русские. Считается, что таким людям необходима поддержка, и их нужно привлекать в Россию. К тому же, у нас огромное территориальное пространство, очень мало населенное людьми. Поэтому логично людей туда пригласить, которые хотят уехать, но для этого надо получить полноценное гражданство. Так считает общество. А силовики считают, что к нам поедут не только русские из Прибалтики, сколько узбеки из Узбекистана, включая мафиозные группировки и террористов», — пояснил Марков.

Если поправки к закону будут поддержаны Государственной думой РФ, то вступят в силу уже в этом году.