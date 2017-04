На Пасху изменится расписание более 600 автобусных рейсов

На пасхальных выходных - с 14 по 17 апреля - ожидаются изменения более, чем в 600 региональных местных и междугородних маршрутах, на которых услуги общественного транспорта обеспечивают 24 пассажироперевозчика, сообщает агентство ЛЕТА.

Так, на отдельных маршрутах будут введены дополнительные рейсы или же наоборот - частота курсирования автобусов снизится. Беря во внимание изменения в сети маршрутов, жителей призывают следить за информацией на сайте 1188.lv или в случае вопросов связываться с конкретным перевозчиком.

Изменения ожидаются на региональных маршрутах, которые обслуживают следующие предприятия: AS «Nordeka», SIA «Norma-A», AS «CATA», SIA «VTU Valmiera», AS «Liepājas autobusu parks», SIA «Sabiedriskais autobuss», AS «Talsu autotransports», SIA «Tukuma auto», PSIA «Ventspils reiss», AS «Rīgas taksometru parks», SIA «Ogres autobuss», «Ekspress Ādaži», «Galss Buss», «Aips», «Dobeles autobusu parks», «Jelgavas autobusu parks», «Pato-1», «Aiva auto», «Daugavpils autobusu parks», AS «Rēzeknes autobusu parks», SIA «Jēkabpils autobusu parks», «Gulbenes autobuss», «Madonas ceļubūves SIA» и «Ceļavējš».