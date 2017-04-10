Domātprieks провёл увлекательный турнир по шашкам в Новой Тейке

В субботу, 8 апреля в Новой Тейке собрались 58 молодых игроков в разных возрастных группах, чтобы соревноваться за призы и подарки от всеми любимого производителя игрушек LEGO и других партнёров по сотрудничеству. Это был самый крупный турнир, проводимый центром интеллектуального развития «Domātprieks», где в заряжающей позитивной обстановке были выяснены лучшие молодые шашисты.

Центр современного интеллектуального развития «Domātprieks» вместе с Новой Тейкой организовали турнир по шашкам 64, в котором приняли участие многие молодые игроки из разных городов Латвии - Риги, Валмиеры, Кулдиги, Лиелупе, Добеле и Бауски. В ловкости ума соревновались девочки и мальчики в возрасте начиная с 5 и до 10 лет. В возрастной группе U-8 среди 37 участников победу одержала Диана Малофея, второе место у Малвинэ Мисанэ и тройку призеров закрывает Рута Янсоне. Среди мальчиков до 8 лет первое место занял Лайминьш Мастиньш, второе место Марисс Шнука, третье Робертс Серпанс. В возрастной группе U-10 среди 21 участников победу одержал Адрианс Поденскис, второе место среди мальчиков занял Эвертс Рудольфс Лэпсис, третье место Мартиньш Вердиньш. Среди девочек до 10 лет первое место заняла Полина Герасимова, второе место Кейта Эния Плата, третье место Анна Бертулсоне.

Лауреаты получили в награду победные кубки и медали, а все участники турнира смогли взять домой дипломы и памятные подарки. О них позаботились «Domātprieks» партнёр по сотрудничеству и производитель развивающих игрушек LEGO и один из крупнейших предприятий по оптовым продажам и логистике в Латвии Sanitex.

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«Сотрудничество с Новой Тейкой позволило нам проводить турниры по шашкам в современной среде и поднять организацию турниров на новый уровень. Светлые, благоустроенные помещения, новый инвентарь, подарки и возможность тренироваться под руководством признанных мастеров по шашкам - всё это мотивирует новое поколение и их родителей увидеть шашки как интересное и ценное занятие. Для внешкольных занятий родители часто выбирают спорт. Но

нужно помнить, что не только тело ребёнка нуждается в развитии, так же важны интеллектуальные и умственные способности.

Шашки эффективно развивают способность принимать решения, думать быстро и на несколько ходов вперёд, понимать причинно следственную связь. Эти качества больше всего пригодятся в жизни," говорит исполнительный директор "Domātprieks" и титулованный шашист Робертс Мисанс, который также был судьёй на прошедшем турнире.

«Domātprieks» планирует уже в скором будущем организовать в Латвии международные турниры по шашкам для молодёжи, которые сейчас не проводятся. Центр активно работает над тем, чтобы популяризировать и поднять престиж интеллектуальных игр в Латвии, так внося свой вклад в создание более мудрого общества.

Центр интеллектуального развития «Domātprieks» находится в уютных, благоустроенных помещениях в Риге по адресу Тейка, Бикерниеку 24А-1. Центр даёт детям возможность выполнять разнообразные тесты по логике и головоломки, обострять ум, играя в развивающие настольные игры.

Дополнительная информация:

Олеся Абдуллина

моб. тел:. 20271474

olesya.abdullina@domatprieks.lv

www.domatprieks.lv

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