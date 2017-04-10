Прогнозы владельцев латвийских ресторанов: чем мы будем питаться через пару лет

 

Фото: AP/Scanpix

Подорожание сырья и уменьшение доступности рабочей силы станут главными вызовами для отрасли общественного питания.

Предприниматели, участвующие в дискуссии, организованной DB и DNB banka, прогнозируют приход новых игроков на рынок и предполагают, что в будущем может вырасти предложение по доставке клиентам готовой еды.

Мнения предпринимателей отрасли:

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Директор по маркетингу McDonald’s в странах Балтии Байба Заке:

Сейчас все большую популярность приобретает тенденция есть вне дома. Если какое-то время назад было ощущение, что люди стали больше готовить, то теперь его нет. Времени, которое остается после работы, так мало, что люди предпочитают потратить его на общение с друзьями и семьей, чем стоять над кастрюлями. Мы видим, что в McDrive приезжает больше людей.

Руководитель по маркетингу AS Lido Виктория Гулбе:

Каждый игрок, каждый ресторан борется за свою аудиторию. Я согласна, что люди сейчас все больше едят вне дома – как завтрак, так и обед или ужин, но, несмотря на это, тенденции показывают, что для людей очень важна цена. Важно быстро и качественно поесть, но важна и цена. Люди следят за тем, что именно они едят и сколько за это платят. Видим мы и то, что растет спрос на доставку еды на дом вне Риги – в Адажи, в Юрмалу.

Совладелец и основатель ресторана Vairāk saules Эндийс Берзиньш.

Кризис мы преодолели, теперь тенденции таковы, что есть резкий рост спроса на доставку кулинарии. Я думаю, что это проект с будущим, и Daily в этом сегменте поставили правильный акцент. Это вопрос следующих десяти лет. Доставка или take away пока остановилась на уровне сэндвичей или хотдогов,

но в будущем, как показывает опыт других стран, может вырасти спрос на качественную еду с собой – от хумуса до салатов.

Шеф-повар ресторана Ferma Марис Астичс:

Пару лет назад движение street food было у скандинавов, теперь у эстонцев, через два-три года может быть и у нас.

Это значит, что правительство разрешает трейлер предпринимателя поставить там, где он хочет, например, в Верманском парке.

Когда это будет у нас, стрит фуд станет серьезнее – приедут повара, будет черная икра и много чего другого.

Говоря о привычках, одно время было популярным посещать семинары, учиться, вести блоги. Это был прямо взрыв такой – людям нравится учиться готовить. Сейчас они возвращаются в рестораны, и не только в выходные, но и в рабочие дни. Но важно понимать – никогда не будет качественно, быстро, и дешево. Придется выбирать. Мы не самый дорогой, но и не самый дешевый ресторан – мы посередине. Чтобы получить качество, мы жертвуем ценой.

Владелец ресторана Food Factory Мартиньш Искровс:

Мой бизнес так и появился, когда я захотел использовать правильное питание – чтобы все было сбалансировано. Начал в магазинах покупать продукты и понял, что мне нужно ехать по крайней мере в три места, чтобы все купить. Позже я создал свою команду и свое предприятие.

Мы пока еще маленькие, но надеюсь, что станем большими и сильными. Все происходит медленно, но надо держаться.

В будущем на рынок придут большие предприятия take away. Нам уже поступали предложения купить франшизу. Думаю, что они придут в страны Балтии из России.

Еще два-три года, и люди перейдут на такую доставку – будут заказывать еду домой в боксах.

Из-за нехватки времени все происходит очень быстро, зачастую нет времени поесть.

Председатель правления Daily - Baltic Restaurants Айгар Каугурс:

Могу согласиться. После кризиса люди начали больше интересоваться едой, и у них сложилось свое мнение, что хорошо, а что плохо. И вот это и есть самый большой вызов. Говоря о франшизах, я видел интересное исследование о Восточной Европе, где очень ждут известные бренды или франшизы – чтобы было ощущение, что ты можешь почувствовать себя как в Нью-Йорке.

Марис Астичс:

В Латвии слишком мало жителей. В Америке, Испании, Италии проходит лет шесть, пока каждый посетитель по одному разу попробует что-то новое. В Латвии – шесть месяцев, все попробовали и все.

Эндийс Берзиньш:

Без иллюзий. Нас слишком мало, чтобы сюда пришли большие бренды. Если Starbucks не идет в Скандинавию и считает рынки Швеции и Финляндии маленькими, то зачем нам тешить себя надеждой, что они придут в Латвию и Литву… Они придут с кофе не за 2 евро, а с кофе, который стоит 4,90.

Виктория Гулбе:

Но место на рынке есть. Почему не приходит Vapiano? Они есть в Литве, а в Латвии их нет.

Эндийс Берзиньш:

Я думаю, что рынок очень плотный. Мы – номер 1 по сети, по качеству, по количеству ресторанов. Это все анализируют и смотрят.

Мартиньш Искровс:

Клиентов столько, сколько есть. Если 100 клиентов поделить на семь частей и придет восьмой большой, то надо будет делить на восемь частей, может кто-то отпасть.

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