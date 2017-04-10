Все на выборы: в Лиелварде призывают голосовать даже мертвых

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens/LETA

Некий житель Лиелварде Имант, в своем почтовом ящике обнаружил письмо от Центральной избирательной комиссии, в котором на выборы приглашали его родственника, который умер 8 лет назад - рассказывает портал nra.lv со ссылкой на передачу «Bez Tabu».

Имант в конце марта в своем почтовом ящике обнаружил письмо от Центральной избирательной комиссии, адресованное брату матери бывшей жены Ояру. В нем было сказано, что мужчина приглашается на выборы в местное самоуправление, которые пройдут 3 июня. Кроме того, Ояр никогда не жил по адресу, на которое пришло письмо. Во время Второй Мировой войны он переехал в Германию, а после перебрался в Великобританию, где и прожил практически всю жизнь. Урна с прахом мужчины захоронена на лютеранском кладбище в Лиелварде.

После смерти Ояра в Латвии три раза прошли выборы в Сейм и один раз выборы в самоуправление. Его родственников удивляет тот факт, что на предыдущие выборы подобные письма не приходили.

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Член Центральной избирательной комиссии Ритвард Эглайс отмечает: «Такое приглашение не дает права принимать участие в выборах. Право на участие подтверждается иначе, а именно, что человек приходит на избирательный участок, показывая паспорт или свидетельство о выборах и еще проходит проверку, состоит ли он в списке. А подобное письмо носит лишь информативный характер»

В свою очередь представитель Управления по делам гражданства и миграции Санта Йонате поясняет: «Факт о смерти человека не включается в регистр населения. Мы не получаем информацию о том, что человек умер. Следовательно, статус персоны все еще активен, поэтому уведомление было отправлено.» Она также указывает, что до 1 июля 2016 года у человека, у которого не был задекларирован адрес, однако, указан адрес места жительства, оно становится местом декларации. Это поясняет, почему ранее подобные письма родственники не получали.

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