Болеют и не лечатся: от депрессии страдает каждый 14-й житель Латвии

Ежегодно депрессией в Латвии болеют в среднем 115 тысяч человек, и все они нуждаются в лечении. По статистике, от этого заболевания страдает каждый 14-житель. С таким заявлением выступили специалисты на дискуссии «Депрессия - встряхнемся!», организованной Центром профилактики и контроля заболеваний (ЦКПЗ).

По их словам, главная проблема болезни в ее лечении - незнание людей о болезни и ее симптомах, а также нежелание обращаться к врачу, сообщает агентство ЛЕТА.

Как заявил руководитель кафедры наркологии и психиатрии Рижского университета Страдиня Элмар Ранцанс, важно уметь распознавать депрессию. В легком случае помочь может семейный врач, в более тяжелых необходима помощь психиатра.

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Из 115 тыс. больных депрессией в Латвии лечат ее только 8000-9000 человек.

По статистике, женщины страдают депрессией в два раза чаще, но причиной таких данных может быть и то, что мужчины часто скрывают свою болезнь. При этом самоубийства мужчины совершают в пять раз чаще, чем женщины. Однако в последние годы люди стали чаще обращаться к психиатрам.

Симптомы депрессии - угнетенное настроение, медленное мышление, низкая активность, сниженная самооценка, неспособность к концентрации, мысли о самоубийстве. Физические проявления - отсутствие аппетита, бессоница, бессилие.

Установить депрессию поможет специальный тест на сайте «Depresija.lv».