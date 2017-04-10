«Сожгу вашу траву, сарай или хлев» - в Латвии появился профессиональный поджигатель

На популярном в нашей стране портале объявлений ss.lv свои услуги предлагает некий 43-летний «профессиональный поджигатель прошлогодней травы» из Екабпилса, который уверяет, что получил магистрскую степень и даже посещал курсы по пиротехнике и сжиганию, а также, что немаловажно, он владеет эстонским языком.

«Подожгу ваше поле, лес, а по договоренности, могу сжечь сарай, хлев и еще много чего. Работаю профессионально и быстро. Использую только спички. В стоимость услуг входит дорога и приобретение спичек. Езжу по всей стране» - пишет профессионал.

Автор объявления также указывает цены на свои услуги:

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маленькая кучка прошлогодней травы 115€ (га)

большая куча прошлогодней травы 186€ (га)

маленький сарай 241€

маленький сарай с дровами 279€

большой сарай 307€

большой сарай со стенкой 336€

пустой хлев 314€

заполненный хлев - не поджигаю

Даже если это объявление - шутка, пожарные напоминают, что сжигание старой травы запрещено и административно наказуемо.

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