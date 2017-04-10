«Сожгу вашу траву, сарай или хлев» - в Латвии появился профессиональный поджигатель

На популярном в нашей стране портале объявлений ss.lv свои услуги предлагает некий 43-летний «профессиональный поджигатель прошлогодней травы» из Екабпилса, который уверяет, что получил магистрскую степень и даже посещал курсы по пиротехнике и сжиганию, а также, что немаловажно, он владеет эстонским языком.
«Подожгу ваше поле, лес, а по договоренности, могу сжечь сарай, хлев и еще много чего. Работаю профессионально и быстро. Использую только спички. В стоимость услуг входит дорога и приобретение спичек. Езжу по всей стране» - пишет профессионал.
Автор объявления также указывает цены на свои услуги:
- маленькая кучка прошлогодней травы 115€ (га)
- большая куча прошлогодней травы 186€ (га)
- маленький сарай 241€
- маленький сарай с дровами 279€
- большой сарай 307€
- большой сарай со стенкой 336€
- пустой хлев 314€
- заполненный хлев - не поджигаю
Даже если это объявление - шутка, пожарные напоминают, что сжигание старой травы запрещено и административно наказуемо.Еще по этой теме