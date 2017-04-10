Жертва идеи: в интернете смеются над неудачным выбором одежды Чакши

руководитель Детской клинической университетской больницы Анда Чакша
 

руководитель Детской клинической университетской больницы Анда Чакша. Фото: Ieva Čīka / LETA

Один наблюдательный пользователь социальной сети «Twitter», поделился не совсем удачной фотографией министра здравоохранения Анды Чакши, с выступления на конгрессе Общества Латвийских фермеров.

«Хотела со смыслом – получилось как всегда. На конггрессе министр выступала с трибуны с надписью «KRĀP» (не дословный перевод -мошенничай, обманывай и.т.) на груди» - мишет пользователь «Twitter» Иван Форанд.

Twitter

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Обсуждать неуклюжую форму министра тут же принялись и остальные пользователи:

Twitter

На самом деле, полный вариант надписи на футболке Анды Чакши звучит как «atkrāpies», социально-информационной кампании «Движение против мошенничества». Кампания проводится в целях борьбы с теневой экономикой, коррупцией и другими нечестными деяниями, влияющими на госбюджет и на общее благосостояние общества.

Twitter

Следует добавить, что в данной акции уже приняли участие многие латвийские фотографы, блогеры, стилисты и дизайнеры.

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