В России запретили картинку с Путиным в макияже. Теперь о ней знает весь интернет

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В конце марта министерство юстиции России внесло в федеральный список экстремистских материалов картинку, на которой Владимир Путин изображен с накрашенными глазами и губами. Минюст отмечал, что изображение «служит намеком на якобы нестандартную сексуальную ориентацию президента РФ».

Никто не знает, какую именно картинку признали экстремистской — в интернете можно найти несколько разных коллажей, подпадающих под это описание. Кроме того, неясно, связан ли запрет с самой картинкой или только с подписью к ней: «Избиратели Путина, как… [гомосексуалы], вроде бы их много, но среди моих знакомых их нет».

После появления новостей о запрете случилось именно то, чего можно было ожидать: всем стало интересно, что же запретили в России.

Как результат — 5 апреля поисковый запрос «фото путин с макияжем» стал самым популярным в «Яндексе».

В тот же день резкий всплеск интереса к этому изображению зафиксировал и Google.

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Про запрещенную в России картинку узнали и за пределами России. Крупнейшие СМИ, включая The New York Times, The Washington Post и CNN, рассказали о запрете. Причем они указывали, что в список экстремистских материалов внесли «изображение Путина в образе клоуна-гея».

Картинка очень понравилась пользователям Reddit. Ссылка на статью о запрете вошла в топ-10 самых популярных новостей за всю историю существования подраздела /r/worldnews. А две картинки — на одной изображен Путин с макияжем, на другой Путин и Дмитрий Медведев — вышли на 5 и 16 строчки в рейтинге самых популярных постов за историю существования сабреддита /r/pics.

Не смог пройти мимо новости о запрете картинки и телеведущий Стивен Кольбер — он недоумевал, как российские власти смогли отличить клоуна-гея от клоуна-гетеросексуала. А затем показал мультик, на котором полуобнаженный мужчина, похожий на Путина, катается на единороге с президентом США Дональдом Трампом.


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