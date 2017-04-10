Водителям дадут три месяца оплатить алименты, а потом..

С 1 апреля в силу вступили законодательные изменения, позволяющие властям лишать водительских прав неплательщиков алиментов. Но до того, как норму начнут применять на практике, пройдет не менее трех месяцев, - об этом пишет lsm.lv.

По словам руководителя Юридического отдела Гарантийного фонда средств на содержание Линды Спаране, данная норма носит превентивный характер.

И еще с прошлой осени, когда поправки только начали обсуждаться, неплательщики алиментов начали более активно гасить свои обязательства.

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Самые типичные неплательщики алиментов в Латвии - работоспособные мужчины в возрасте до 45 лет,

которые живут в Риге и ее округе, и которые, судя по всему, могли бы оказывать поддержку своим детям, однако не делают этого в размере, установленном законом. Об этом в интервью LNT заявил директор Гарантийного фонда алиментов Эдгар Лицитис.

В прошлом году общий долг неплательщиков алиментов составил почти 200 млн евро, а число неплательщиков почти достигло 34 000 человек.

Из-за больших долгов государство ищет новые способы, как вынудить платить алименты,

к примеру, злостным неплательщикам запретят управлять автомобилем. Это может коснуться восьми тысяч человек.

Лицитис считает, что новая форма закона не будет введена сразу, и не будет так, что у всех неплательщиков алиментов отнимут права. Вместо этого фонд спросит у людей, почему они не платят алименты, в ситуации разберутся, и в зависимости от результата будет принято решение.

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