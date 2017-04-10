В Риге пройдет борьба за Пасхальный приз по ориентированию

17 апреля состоятся традиционные соревнования за Пасхальный приз по ориентированию в Риге – в этом году уже в 15-й раз. Качество соревнования подтверждено наличием статуса WRE Международной федерации по ориентированию.

Пасхальный приз, при поддержке Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы, организует клуб по ориентированию MONA, который для каждого соревнования выбирает новые и интересные места.

В этом году соревнования пройдут на Саркандаугаве – информацию о порядке регистрации ищите на портале parks.mona.lv.

Принять участие может любой желающий.

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Большой популярностью пользуются открытые группы, для участия в которых не требуется предварительная регистрация. Участники могут научиться ориентированию или же улучшить свои навыки.

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