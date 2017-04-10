Логинов остался в Рижском порту - за € 3500 обучать своего приемника

Многолетний управляющий Рижским свободным портом Леонид Логинов сообщив, что уходит на пенсию, полностью работу в порту не оставил, а стал внештатным советником нынешнего руководителя. За 3500 евро в месяц Логинов будет учить управлять и.о. руководителя Свободного порта Айгара Печакса, - об этом сообщает Латвийское телевидение.

Работать в этой должности Логинова пригласил сам Печакс. Договор заключен до тех пор, пока не будет найден новый управляющий.

Обязанности бывшего управляющего связаны с развитием инфраструктуры на Русском острове (Krievu salā).

Реклама

Напомним, что в начале нынешнего года правление порта получило заявление Логинова с просьбой с 10 марта освободить его от должности.

Правление приняло заявление и поручило портовому управлению до следующего заседания 22 февраля разработать порядок назначения нового управляющего.

Логинова неоднократно пытались сместить с должности, но эти попытки были безрезультатны.

Против него возбуждено уголовное дело о служебных злоупотреблениях при выплате премий и пожертвовании средств. Суд первой инстанции по этому делу оправдал Логинова и его заместителя Айгара Печакса.

Еще по этой теме