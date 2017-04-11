Долги Восточной больницы, возможно, придется покрывать налогоплательщикам

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Несмотря на большое значение Восточной больницы в латвийской системе здравоохранения, выросшее финансирование и стабильное число пациентов, уже с 2011 года больница терпит убытки, сумма которых к концу 2015 года достигла 28 миллионов евро. Потери, вероятнее всего, придется покрывать из карманов налогоплательщиков.

Проводя ревизию, чтобы проверить, распоряжалось ли руководство больницы государственными ресурсами правильно, Государственный контроль констатировал, что ответственность за сложившуюся ситуацию, должны взять на себя как Министерство Здравоохранения, которые давно ведут «страусиную политику», не замечая проблемы, так и руководство самой больницы.

Во всех видах деятельности больницы, где Госконтроль проводил проверку, было обнаружено невыгодные сотрудничества с внешними поставщиками услуг, слабые показатели контрактов и просто отсутствие экономической логики.

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Финансовые невзгоды РВКУБ начались в 2011 году, когда из-за кризиса было урезано выделяемое ей финансирование. Руководство больницы не сумело оптимизировать ее деятельность в новой ситуации.

Долго оставался нерешенным и вопрос об использовании помещений РВКУБ, за что несет ответственность также Минздрав. Как показала ревизия Госконтроля, помещения площадью 18,5 тыс. кв м не использовались, а их содержание наносило РВКУБ убытки в размере 424 тыс. евро в год.

Госконтроль вскрыл также ряд других недочетов. Так, несмотня на то, что загрузка установленного в РВКУБ лабораторного оснащения не превышает 60%, в этой сфере тоже привлечены две компании внешних услуг. Не найдено решение по обеспечению услуг пластической хирургии своими силами, хотя отделение пластической хирургии РВКУБ - одно из крупнейших и ведущих в странах Балтии На ведется обучение молодых специалистов за государственные средства, на что Госконтроль указывал Минздраву еще в 2009 году.

С введением рекомендаций Государственного контроля, больница может значительно сократить ежегодные потери, однако, чтобы она в полной мере работала рентабельно и экономически эффективно, требует более активное участие Министерства, который должен оценить соответствие тарифов специфике РВКУБ и обеспечить более целенаправленный надзор за больницей как за обществом капитала.

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