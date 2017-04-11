BBC планирует сотрудничать с одной из латвийских вещательных организаций

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Британская вещательная корпорация BBC планирует наладить сотрудничество с одной из латвийских вещательных организаций в создании актуального для жителей Балтийского региона новостного содержания. Об этом агентству ЛЕТА сообщили представители BBC.

Телевизионный бюллетень, как и портал BBC на русском языке «bbcrussian.com», будет включать в себя больше актуальной для стран Балтии информации.

Для обеспечения актуального новостного содержания планируется увеличить число сотрудников Русской службы новостей BBC в Латвии. Сейчас в Риге работает один корреспондент BBC.

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Телебюллетень - часть планируемого глобального расширения международной радиостанции «BBC World Service», в рамках которого предполагается улучшить уже оказывемые во всем мире языковые услуги и создать 12 новых.

6 апреля 2017 года BBC зарегистрировала свое представительство в Латвии.

Как сообщила агентству ЛЕТА представитель Национального совета по электронным СМИ Агнесе Берга, пока совету известно лишь об открытии представительства BBC в Латвии. По ее словам, никаких препятствий для создания вещательной организации в Латвии у BBC быть не должно, учитывая, что Великобритания - член ЕС.

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