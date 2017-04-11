Рижане спрашивают: когда 58-й и 60-й автобусы начнут ходить по выходным?

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

В прошлом году Rīgas satiksme запустило два новых коротких маршрута, которые объединяют сразу несколько спальных районов – 60-й (Зиепниеккалнс-Кенгарагс) и 58-й (Вецмилгравис-Пурвциемс). Маршруты так полюбились рижанам, что они требуют пустить их и по выходным.

Оказывается, что сначала автобусные маршруты были запущены только по рабочим дням потому, чтобы выяснить, будет ли на них спрос.

Оба маршрута проходят по двум новым эстакадам – Южному мосту и Восточной магистрали, и соединяют сразу несколько спальных районов, добраться до которых раньше можно было несколькими видами транспорта, а дорога занимала больше часа.

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Прошло более полугода и теперь пассажиры интересуются, можно ли сделать так, чтобы автобусы ходили и по выходным, а 58-й в летний период пустить не до Вецмилгрависа, а до пляжа в Вецаки.

Как пояснили в Rīgas satiksme,

новый 58-й маршрут очень популярен среди жителей, а вот 60-й пользуется спросом меньше.

Поэтому планы на счет сообщения в выходные дни есть только в отношении автобуса 58-го маршрута.

Если Комиссия по лицензированию коммерческих пассажирских перевозок Рижской думы поддержит инициативу, то планируется запустить автобус 58-го маршрута в ежедневном режиме уже в первом полугодии 2017 года. А, поскольку приближается лето и растет число желающих посетить пляж, то 58-й маршрут и по рабочим, и по выходным дням в летние месяцы может курсировать до Мангальсалы. Но планируется это только на текущее лето.


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