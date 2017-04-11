За 5 млн евро будет создан единый колл-центр оперативных служб

 

Фото: Ieva Čīka/LETA

Из европейского Фонда сплочения будет доступно 5 млн евро для создания единого колл-центра оперативных служб Министерства внутренних дел.

Как отмечает Министерство охраны среды и регионального развития (МОСРР), цель проекта - повысить доступность для общества и своевременность реагирования оперативных служб: Государственной полиции, Государственной пожарно-спасательной службы и Службы неотложной медицинской помощи.

Службам будет обеспечен полный доступ к информации о чрезвычайных происшествиях в режиме онлайн,

создана единая технологическая среда для получения сообщений (СМС, звонков, звонков по интернету и др.) и модернизирована система управления ресурсами оперативных служб.

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Как указывает МОСРР,

нынешний уровень единого телефона оперативных служб 112 недостаточен,

так как в случае переадресации звонка нужно повторно информировать оператора другой службы о месте и обстоятельствах происшествия, что приводит к потере времени. Также существует вероятность, что по техническим или другим причинам соединение со вторым оператором не состоится или прервется.

Ответственным за внедрение проекта будет центр информации МВД. Затраты на обслуживание системы после ее внедрения составят не более 580,75 тыс. евро в год.


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