Во многих регионах Латвии - проливной дождь, град и снег

 

Фото: Edijs Pālens/LETA

Во вторник во многих регионах Латвии идут проливные дожди и град, в Курземе местами похолодало до +2 градусов и идет снег, сообщают синоптики.

В ближайшие часы и в ночь на среду снегопад ожидается также местами в центральной и восточной части Латвии. Ночью облачность уменьшится. В Видземе и Латгале ожидается западный, северо-западный ветер, его скорость в порывах составит 9-14 м/сек. Температура воздуха понизится до -2..+3 градусов.

В среду начиная с юго-запада Латвии облачность усилится, ожидаются дожди, в восточных районах - кратковременные осадки. Направление умеренного ветра изменится на южное, воздух прогреется до +5..+9 градусов.

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В Риге в ночь на среду временами ожидаются небольшие осадки, днем будет облачно, во второй половине дня - дождливо. Ночью скорость западного ветра в порывах составит 13 м/сек., похолодает до +1 градуса, днем воздух прогреется до +8..+9 градусов.

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