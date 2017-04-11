ФОТО: в Даугаве поймали сомов весом 35 и 38 кг

Пользователь социальной сети Facebook Сигита Драшко сообщила, что в пятницу, 7 апреля, в Даугаве были пойманы два больших сома.

Рыбакам удалось вытащить из воды сомов весом 35 и 38 килограммов. Отметим, что ловили их на спининг.

Сом - единственная сомовидная рыба, водящаяся в Латвии, главным образом, в Даугаве. Рыба может вырасти до трех метров в длину и весить 150 килограммов.

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В 2010 году СМИ сообщали, что в Латвии был пойман рекордный по размеру сом - его длина составляла 2,42 метра, а вес - 84,7 килограммов.