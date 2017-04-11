ПВС и в будущем году может платить охотникам за убитых самок кабанов

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

Латвийские охотники проявляют достаточно большой интерес к программе борьбы с африканской чумой свиней (АЧС), в рамках которой продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) платит по 50 евро за каждую убитую на охоте самку кабана. Поэтому программа может быть продолжена и в будущем году, сообщила агентству ЛЕТА представитель ПВС Кристине Ламберга.

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ПВС проанализирует, что произошло в последние годы с популяцией кабанов. Она уменьшилась, в основном из-за болезни, потому что убитые на охоте кабаны составляют сравнительно небольшую часть от погибших.

В первый год работы программы охотники получали 100 евро за каждую убитую самку, и было убито 11 тыс. животных.

В этом году плата уменьшилась до 50 евро, но охотники все равно активны.

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По словам Ламберги, целесообразнее всего убивать самок старших возрастов, которые рожают больше всего детенышей и увеличивают популяцию.

Средства охотникам выплачиваются по программе ЕС по борьбе с АЧС. В этом году финансирование составляет 875 тыс. евро.

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