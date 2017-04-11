Холодная Пасха 2017: в Латвии может образоваться снежный покров

На Пасху в Латвии ожидается ненастная погода, во многих регионах может образоваться снежный покров, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В пятницу и субботу ночная температура составит от 0 до -6 градусов, днем столбик термометра поднимется до +3..+9 градусов. Уже в пятницу утром местами в Видземе землю будет покрывать небольшой слой снега, сообщает ЛЕТА.

В воскресенье и понедельник над Латвией пройдет циклон, который принесет длительные осадки. По-прежнему будет прохладно - ночью температура составит -2..+4 градуса, днем в воскресенье - +4..+9 градусов, в понедельник - не выше +5 градусов.

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Дождь, который в субботу вечером начнется в Курземе, в ночь на воскресенье постепенно перейдет в снег. Снежный покров может образоваться во многих регионах страны.

Пасха в Латвии неоднократно бывала снежной, например, в 2013 году на Пасху бушевала метель. Снежный покров в Даугавпилсе увеличился на 13 см и составил 38 см, а в Алуксне лежало 58 см снега.