Холодная Пасха 2017: в Латвии может образоваться снежный покров

 

Фото: REUTERS/Scanpix

На Пасху в Латвии ожидается ненастная погода, во многих регионах может образоваться снежный покров, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В пятницу и субботу ночная температура составит от 0 до -6 градусов, днем столбик термометра поднимется до +3..+9 градусов. Уже в пятницу утром местами в Видземе землю будет покрывать небольшой слой снега, сообщает ЛЕТА.

В воскресенье и понедельник над Латвией пройдет циклон, который принесет длительные осадки. По-прежнему будет прохладно - ночью температура составит -2..+4 градуса, днем в воскресенье - +4..+9 градусов, в понедельник - не выше +5 градусов.

Реклама

Дождь, который в субботу вечером начнется в Курземе, в ночь на воскресенье постепенно перейдет в снег. Снежный покров может образоваться во многих регионах страны.

Пасха в Латвии неоднократно бывала снежной, например, в 2013 году на Пасху бушевала метель. Снежный покров в Даугавпилсе увеличился на 13 см и составил 38 см, а в Алуксне лежало 58 см снега.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

Жена футболиста Кержакова родила наследника Wo&Men

Жена футболиста Кержакова родила наследника

Смотрите! Вселяющий ужас бассейн на небоскребе Hi-Tech

Смотрите! Вселяющий ужас бассейн на небоскребе

«Мисс и Мистер Латвия»: В Риге выбрали самых красивых Wo&Men

«Мисс и Мистер Латвия»: В Риге выбрали самых красивых

Латвийские исполнители провалились на прослушивании «Новой волны Showbiz

Латвийские исполнители провалились на прослушивании «Новой волны

Джанет Джексон: из поп-дивы в мусульманскую мать-одиночку Wo&Men

Джанет Джексон: из поп-дивы в мусульманскую мать-одиночку

Пасха

Погода

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Юрмала
Продают Квартиры, Юрмала 620 000 EUR
Сдают Квартиры, Тейка
Сдают Квартиры, Тейка 330 EUR
Сдают Производство / Склад Центр
Сдают Производство / Склад Центр 2700 EUR
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 137 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A ...
BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A ...
E – COMMERCE COORDINATOR
E – COMMERCE COORDINATOR
http://alkoutlet.lv

Темы

 