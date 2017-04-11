Непрозрачные декларации: чиновников заставят раскрывать имена сожителей

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Кабинет министров сегодня поддержал предложение Министерства финансов, согласно которому уже с 1 декабря 2017 года государственные должностные лица будут обязаны указывать в своих декларациях не только родственников, но и вторых половинок - партнеров, сожителей.

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Делается это для повышения уровня доверия к госчиновникам, снижения коррупционных рисков и поощрения ответственности в работе чиновников.

По данным Минфина, на данный момент затруднен контроль в случае больших накоплений того или иного должностного лица.

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Министерство сообщает, что сегодня должностные лица обязаны указывать в декларации лишь родственников, но не лиц, с которыми проживают и ведут общее хозяйство. Впредь имена, фамилии и персональные коды последних будут входить в финансовые отчеты, но эта информация не станет общедоступной, поскольку может носить личный характер (например, свидетельствовать об однополых отношениях).

Заметим, что против «засекречивая» данных о сожителях выступало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), указывая, что такая норма противоречит основной цели декларации должностного лица — обеспечить общественный надзор и механизм контроля.

Против также выступал Центр ресурсов для женщин Marta. Центр отмечает, что законопроект не предусматривает никакой защиты для лиц, которые живут в незарегистрированных отношениях.

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