«Колбаса» или свобода? Латвийцы стали чаще выбирать свободу; эксперт поясняет - почему

 

Фото: Viktor Drachev/TASS/Scanpix

Исследование компании SKDS о том, что же для латвийских жителей важнее - политические свободы или материальные блага - показало, что люди предпочитают быть свободными, нежели сытыми. Хотя раньше было наоборот. «Меня это радует, честно говоря, - комментирует результаты опроса глава SKDS Арнис Кактиньш. - Мы видим, что уменьшается количество жителей, которые готовы обменять свою свободу на колбасу. Но процесс происходит медленно!»

«Чтобы достичь улучшения экономического положения латвийских жителей, допустимо небольшое ограничение политических свобод» - с этим предположением SKDS предложил согласиться или же не согласиться. В итоге, мы видим, что только 36% жителей готовы поступиться политическими свободами ради материальных благ, а 48% этого не допускают.

Причем если посмотреть, как менялось отношение к этому вопросу с 1999 года (то есть за 18 лет), то налицо - уверенное движение в сторону политических свобод. Например, в 1999 году готовы были отказаться от свободы ради колбасы 44%, не готовы - 42%.

Самое большое количество сторонников «колбасы» было зафиксировано в 2009-10 годах.

Это Арнис Кактиньш объясняет последствиями экономического кризиса, когда условная «колбаса» для жителей олицетворяла желание побыстрей оправиться от финансовых трудностей.

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«Я сразу поясню, что говоря о «колбасе», надо все-таки ставить кавычки, - говорит эксперт. - Потому что мы тут имеем в виду скорее колбасу как символ материального в нашей жизни. Нам надо было каким-то образом противопоставить материальный аспект с политическими свободами».

Кактиньш соглашается с тем, что в этом плане колбасу точно также по аналогии можно приравнять к политической диктатуре. «Да, можем и так сказать. - говорит он. -

Потому что когда страна выбирает режим диктатора, то у этого диктатора нет много инструментов, каким образом привлечь людей на свою сторону. Он делает это с помощью условной колбасы.

Мы это сейчас видим подобное в России. Там жесткая власть Путина, нет политической свободы, но жители вполне довольны, так как их доходы растут. Естественно, жители благодарны за все это именно Путину».

При этом латвийцы все-таки выбирают политическую свободу, поскольку многие из них прекрасно помнят жизнь в другом политическом строе и не хотят его повторения. «Выбор демократии в этом плане характерен для нашего общества», - считает Кактиньш. Однако подчеркивает, что процесс происходит слишком медленно, и в годы кризиса или каких-то потрясений, вектор общественного мнения меняется в сторону материальных ценностей.

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