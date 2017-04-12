Таких рекордов нам не надо! Обещают до -10 градусов

Прохладная погода в Латвии продержится по крайней мере неделю, при этом в отдельные ночи ожидаются морозы, прогнозирует «Global Forecast System».

В ночь на пятницу температура почти по всей стране опустится ниже нуля и местами составит -4..-5 градусов.

В субботу и воскресенье Латвию пересечет циклон, и на значительной части территории страны пойдет снег, во многих местах выпадет до 2-7 см снега. Согласно текущим прогнозам,

в ночь на понедельник и вторник температура воздуха местами может опуститься до рекордных -10 градусов,

а дневная температура составит +3..+10 градусов.

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Синоптики прогнозируют, что теплее станет только во второй половине следующей недели, но в конце апреля местами вновь возможен снег и минусовая температура.