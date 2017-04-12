Нашествие такси в Плявниеки: машины оккупировали парковку во дворе

Уже больше месяца жильцы многоквартирного дома в Плявниеки могут наблюдать под окнами слет такси. Десять машин с надписью «Panda Taxi» разместились на стоянке возле дома на улице Сахарова, сообщает передача Bez Tabu

Жильцы недовольны тем, что такси уже больше месяца заниают парковочные места. Машины никто не использует, а людям нужно наматывать круги по району, чтобы пристроить своего железного коня на ночь.

«Они занимают много места. Надо что-то делать. Я должен сам их сдвинуть с места?», - сердито спрашивает житель микрорайона Александр.

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Bez Tabu выяснила, что машины принадлежат SIA «Muksun», которое работает под «Panda Taxi». Транспортные средства были приобретены весной, чтобы увеличить прибыль в таксомоторном бизнесе.

Но, фирме до сих пор не удалось принять на работу водителей, поэтому машины скучают на стоянке.

SIA «Muksun» не ожет предложить такси отдельную стоянку.«Мы ничего не нарушаем», - заявил представитель фирмы.

В свою очередь в полиции самоуправления такое поведение фирмы назвали неэтичным и осоветовали жителям вызывать страж порядка на место.

Поскольку у машин есть техосмотр, то для начала полиция выпишет предупреждение и оставит его на лобовом стекле. Через 45 дней полиция сможет эвакуировать транспортные средства, если владелец сам их не уберет.

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