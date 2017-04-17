Рижанин: «В нашей стране процветает квартирная мафия!»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr / Bill Smith

Читатель Русского TVNET Юрий рассказал редакции о своём печальном опыте аренды квартиры в Риге. По его словам, в столице орудует настоящая «квартирная мафия».

"Случилось так, что мы потеряли свою квартиру - таких случаев в Латвии множество. Большинство из нас опускаются, становятся бомжами. Но есть и такие, кто борется до последнего и стараются сохранить человеческий облик. Мы из таких людей. Мы стараемся бороться и не опускать руки, но вот надолго ли нас хватит?

Когда ты думаешь, что жизнь наладилась более или менее, судьба наносит очередной удар и ты не знаешь, оправишься ли после него.

Именно такой удар нанесла нам судьба в лице некой Галины, управляющий домом, который мы арендовали в Риге", - начинает свой рассказ читатель. В редакции Русского TVNET есть личные данные и адрес дома, однако мы не публикуем их.

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"1 февраля 2015 года мы сняли квартиру. Скажу честно, управляющая произвела на меня хорошее впечатление. Но, как оказалось позже, в своих ожиданиях я обманулся. Мы прожили там полгода и вот в июле того же года случился потоп.

Мы были не виноваты. Акта о потопе составлено не было, но управляющая стала требовать от нас деньги на ремонт.

Я сам видел, что краны были закрыты и вода хлестала из самого сифона. Но она обвинила мою маму, которая якобы не закрыла краны. В разговоре с соседями я узнал, что эта управляющая, ее сын-юрист и муж, которого мы в глаза не видели, но который является хозяином дома, составляют своего рода квартирную мафию и подают в суд на многих. За счет чего и живут.

Мы съехали из квартиры, а через год нам пришло письмо, что она подала на нас в суд, который присудил нам 1400 евро штрафа за ремонт после потопа. Суд прошел без нас. Почему? Нам не дали возможность оправдаться и рассказать, все как было. Разве это законно? За что мы должны платить?

Почему у нас в стране процветает квартирная мафия? Когда всему этому будет положен конец? Думаю, что никогда.

Также есть подозрение, что упомянутая женщина не платит налоги, о чем мне сообщили в СГД", - поведал Юрий.

Представители компаний по недвижимости признают, что на данном рынке, к сожалению, мошенники встречаются нередко. По словам члена правления Latio Алдиса Риекстиньша, первым признаком того, что перед вами мошенник, может быть то, что он не является собственником квартиры.

В свою очередь, Служба государственных доходов (СГД) напоминает, что хозяевам сдаваемых в аренду квартир нужно платить налоги.

Ранее Русский TVNET публиковал советы, которые помогут избежать недоразумений и более серьёзных последствий при аренде квартиры. С ними можно ознакомится здесь:

ЧИТАЙ НА TVNET: Арендуем квартиру: 5 простых правил, как не остаться без штанов с котом за пазухой

Специалисты напоминают -

составление правильного, продуманного договора лучше всего доверить профессионалам, знающим обо всех ситуациях, которые могут омрачить тесное сотрудничество арендатора и жильца.

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