Орденом Трех звед будет награждена Байба Брока

Орден Трех звезд
 

Орден Трех звезд. Фото: Evija Trifanova / LETA

Орденский капитул 31 марта постановил наградить за заслуги перед Латвией орденом Трех звезд третьей степени спортсменку Лауру Икауниеце-Админиню и актрису Нового Рижского театра Байбу Броку, сообщается в официальном издании «Латвияс Вестнесис».

Также орден Трех звезд третьей степени получат совладелец АО «Balticovo» Валдис Гримзе, комиссар ЕС по сельскому хозяйству Фил Хоган, оперная певица Инга Кална, руководитель рыбопитомника «Tome» Ивар Путвикис, директор лаборатории полисахаридов Латвийского государственного института химии Николай Ведерников, актриса театра «Дайлес» Аусма Зиедоне-Кантане.

Среди награжденных орденом Трех звезд четвертой степени - заслуженный автор поваренных книг Антонина Масилюне, руководитель отделения онкохирургии Даугавпилсской региональной больницы Мурман Ратиани, композитор Георг Пелецис, карикатурист Эрик Ошс, реставратор мебели Вилнис Лидака, актер Рижского Русского театра Евгений Иваничев, актер Латвийского национального театра Улдис Анже и другие деятели искусства, науки. медицины.

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