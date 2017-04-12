Орденом Трех звед будет награждена Байба Брока

Орден Трех звезд. Фото: Evija Trifanova / LETA

Орденский капитул 31 марта постановил наградить за заслуги перед Латвией орденом Трех звезд третьей степени спортсменку Лауру Икауниеце-Админиню и актрису Нового Рижского театра Байбу Броку, сообщается в официальном издании «Латвияс Вестнесис».