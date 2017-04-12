«Ригас сатиксме» и РМС обжаловали миллионные штрафы

Муниципальное ООО «Ригас сатиксме» и компания «Ригас микроаутобусу сатиксме» (РМС) оспорили в суде решение Совета по конкуренции (СК) о наложении на них штрафов.

Как сообщил агентству ЛЕТА представитель «Ригас сатиксме» Виктор Закис, предприятие в установленный срок обратилось в суд, чтобы обжаловать решение СК о штрафе в размере 2,1 млн евро за закупку перевозок повышенного сервиса в 2012 году.

РМС оспаривает в суде наложенный СК штраф в размере 87,948 тыс. евро, сообщила агентству ЛETA его представитель Майя Лаздиня.

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Как сообщалось, СК 27 февраля принял решение оштрафовать «Ригас сатиксме» и РМС, обеспечивающее пассажирские перевозки микроавтобусами в соответствии с закупочным договором об оказании услуг общественного транспорта повышенного сервиса в части сети маршрутов Риги, за ограничение конкуренции соглашением о том, что плата за проезд РМС не должна быть ниже тарифа «Ригас сатиксме».

«»Ригас сатиксме» и РМС, реализуя это соглашение, исключили взаимную конкуренцию цен, защитили себя от давления конкуренции и ограничили возможности потребителей получать конкурентоспособную услугу», - указал Совет по конкуренции.

За искажение конкуренции совет наложил на «Ригас сатиксме « денежный штраф в размере 2 163 046,63 евро,

на РМС - в размере 87 948,40 евро, одновременно обязав их прекратить реализацию запрещенного соглашения, а РМС - также установить плату за проезд независимо, на основе объективных расчетов себестоимости проезда одного пассажира.

В 2013 году «Ригас сатиксме» заключило с РМС договор о пассажирских перевозках микроавтобусами на 36,5 млн евро. Договор в силе до мая 2018 года.

Рижская дума 11 апреля одобрила поправки к принятому 16 января 2015 года постановлению о тарифе на услуги общественного транспорта в сети маршрутов рижского городского общественного транспорта, согласно которым, в сети маршрутов рижского городского общественного транспорта на маршрутах перевозок повышенного сервиса действует установленный «Ригас сатиксме» тариф, рассчитанный по установленной правилами Кабинета министров методике, и не ниже тарифа, установленного 1-м пунктом постановления.

Согласно 1-му пункту постановления Рижской думы, плата за одну поездку в рижском общественном транспорте составляет 1,15 евро, абонементная плата на один маршрут на месяц - 35 евро, на рабочие дни месяца - 30 евро, на пять дней - 9 евро. Плата за проезд по всем маршрутам трамваев, троллейбусов и автобусов на месяц - 50 евро, на рабочие дни месяца - 40 евро, на пять дней - 15 евро, на три дня - 10 евро, на 24 часа - 5 евро.

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