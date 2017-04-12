Жители оценили ситуацию в стране: становится лучше, но денег - меньше

Жители Латвии стали более позитивно оценивать ситуацию в стране, агентству ЛЕТА сообщила руководитель корпоративной коммуникации «Baltic International Bank» Тейка Лапса, ссылаясь на данные новейшего опроса «Латвийский барометр Baltic International Bank».

«По сравнению с январем жители были более позитивны в оценке общей ситуации в Латвии и изменений экономической ситуации в будущем. При этом оценка материального положения семей в феврале немного ухудшилась», - заявила она.

В феврале оценка общей ситуации в Латвии увеличилась с -33 до -29, оценка изменений экономического положения - с -29 до -26, а оценка материального положения семей упала с -9 до -11 пунктов.

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На пять процентных пунктов снизилась в феврале оценка нынешнего экономического положения Латвии - с -30 до -35 пунктов.