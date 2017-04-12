Жители оценили ситуацию в стране: становится лучше, но денег - меньше

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

Жители Латвии стали более позитивно оценивать ситуацию в стране, агентству ЛЕТА сообщила руководитель корпоративной коммуникации «Baltic International Bank» Тейка Лапса, ссылаясь на данные новейшего опроса «Латвийский барометр Baltic International Bank».

«По сравнению с январем жители были более позитивны в оценке общей ситуации в Латвии и изменений экономической ситуации в будущем. При этом оценка материального положения семей в феврале немного ухудшилась», - заявила она.

В феврале оценка общей ситуации в Латвии увеличилась с -33 до -29, оценка изменений экономического положения - с -29 до -26, а оценка материального положения семей упала с -9 до -11 пунктов.

Реклама

На пять процентных пунктов снизилась в феврале оценка нынешнего экономического положения Латвии - с -30 до -35 пунктов.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

ФОТО: Устрашающий вид заключенного перепугал американцев Wo&Men

ФОТО: Устрашающий вид заключенного перепугал американцев

Студентам удалось заснять извержение вулкана в опасной близости Hi-Tech

Студентам удалось заснять извержение вулкана в опасной близости

Смотрите! Вселяющий ужас бассейн на небоскребе Hi-Tech

Смотрите! Вселяющий ужас бассейн на небоскребе

Поклонники Лазарева восхищены стилем его 2-летнего сына Showbiz

Поклонники Лазарева восхищены стилем его 2-летнего сына

«Обменявшиеся» голосами финские чревовещатели поразили сеть Hi-Tech

«Обменявшиеся» голосами финские чревовещатели поразили сеть

Опрос

Экономика в быту

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Юрмала
Продают Квартиры, Юрмала 620 000 EUR
Сдают Квартиры, Тейка
Сдают Квартиры, Тейка 330 EUR
Сдают Производство / Склад Центр
Сдают Производство / Склад Центр 2700 EUR
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 137 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 